ضبط صاحب شركة بـ4 أطنان شاي مجهول المصدر بمدينة نصر

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، القبض على صاحب شركة بحوزته 4.5 طن شاي مجهول المصدر قبل بيعها للمواطنين في مدينة نصر.تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا بضبط 4.585 طن شاي بحوزة مسئول عن إحدى الشركات؛ لإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية -شاى- مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.