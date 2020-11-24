صرف 1.6 مليون جنيه لعمال الإسماعيلية

قال أحمد جابر، وكيل مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، إن المديرية قامت بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 72 ألف جنيه لـ22 عاملا، فضلاً عن صرف منحة عيد الأضحى المبارك بمبلغ مليون و588 ألف جنيه لـ3176 عاملاً من المسجلين بالمديرية.وأضاف جابر أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 260 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 25 محضراً، وبحث 10 شكاوى فردية، بالإضافة إلى عقد ندوتين توعية للعمال، وفي مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش على 108 منشآت لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتحرير 5 محاضر للمنشآت المخالفة.