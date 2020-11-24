رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الرياضة يرد على منتقدى استقباله للمنتخب فى المطار: «أيوه فتحوا عكا»

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:42 ص
أشرف صبحى
أشرف صبحى
طباعة
رد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة على منتقدى استقباله للمنتخب الوطنى فى المطار بعد مباراته مع توجو، قائلًا: كان لازم أكون فى استقبالهم.

وأشار صبحى، خلال كلمته فى ندوة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، لدعم مبادرة «لا للتعصب» إلى أن هناك من رفض استقباله لنجوم المنتخب فى المطار على اعتبار أن المباراة مع توجو كانت عادية، ولم يكن مناسبًا أن يذهب بنفسه إلى المطار لدعم الفريق وتحفيزه والاطمئنان على نجومه فى ظل الإجراءات الاحترازية.

ووجه وزير الرياضة رسالة لمنتقديه الذين قالوا عن المنتخب: يعنى هم فتحوا عكا، قائلًا «أيوه فتحوا عكا فعلًا. وحققوا نتيجة يجب أن نشكرهم عليها، لأن كل من يقوم بشيء حقيقى لا بد أن نقول له شكرًا».

موضوعات متعلقة

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

مجلس الأمن يبحث النزاع في تيجراي اليوم

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

«الصحة» تؤكد حرص السيسي على تقديم الدعم لجميع الأشقاء الأفارقة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «الأرض السوداء.. كِمت 2» للفنان أيمن قدري

مناقشة «عوالم الإنسان المجهولة» بمكتبة المستقبل

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين