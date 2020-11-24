وزير الرياضة يرد على منتقدى استقباله للمنتخب فى المطار: «أيوه فتحوا عكا»

وأشار صبحى، خلال كلمته فى ندوة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، لدعم مبادرة «لا للتعصب» إلى أن هناك من رفض استقباله لنجوم المنتخب فى المطار على اعتبار أن المباراة مع توجو كانت عادية، ولم يكن مناسبًا أن يذهب بنفسه إلى المطار لدعم الفريق وتحفيزه والاطمئنان على نجومه فى ظل الإجراءات الاحترازية.





ووجه وزير الرياضة رسالة لمنتقديه الذين قالوا عن المنتخب: يعنى هم فتحوا عكا، قائلًا «أيوه فتحوا عكا فعلًا. وحققوا نتيجة يجب أن نشكرهم عليها، لأن كل من يقوم بشيء حقيقى لا بد أن نقول له شكرًا».



رد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة على منتقدى استقباله للمنتخب الوطنى فى المطار بعد مباراته مع توجو، قائلًا: كان لازم أكون فى استقبالهم.