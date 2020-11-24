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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

رئيس «الشيوخ» لوزير الخارجية: تخوضون معارك دبلوماسية ناجحة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:37 ص
عبدالوهاب عبدالرازق
عبدالوهاب عبدالرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، السفير سامح شكري، وزير الخارجية بمكتبه، بحضور المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، في إطار تقديم التهنئة لـ"عبدالرازق" بمناسبة تقلده رئاسة الغرفة التشريعية الثانية.

وثمن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جهود وزارة الخارجية الدبلوماسية، مؤكدا ثقة الشعب في حكومته ووقوفه خلفها في ما وصفه بـ"المعارك الدبلوماسية الضارية" التي تقوم بها، قائلًا::نوجه لكم الشكر، وننقل نبض الشارع المساند للجولات الدبلوماسية المصرية التي تقومون بها".

وأضاف، موجها حديثه لوزير الخارجية، أن هناك معارك دبلوماسية عنيفة تخوضونها وتقومون بجولات ناجحة، قائلًا: "نحن ندعمكم وكذلك مؤسسات الدولة كاملة والدبلوماسية المصرية تحقق كل ما هو مأمول".

بدوره، هنأ وزير الخارجية سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه المنصب، مؤكدًا الحرص الدائم والمستمر مع نواب الشعب، وممثليه لتبادل الرؤى بكل شفافية ولتلبية احتياجات الشعب المصري والوفاء بها.

ولفت شكري إلى الحرص في دعم المصريين بالخارج عبر السفارات، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية تسعى لتحقيق طموحات الشعب في إطار توجيهات القيادة السياسية لحماية مصالح الشعب وتحقيق الاستقرار والتقدم للدولة المصرية والشعب العظيم.

وقال وزير الخارجية: "نواصل الدعم للمصريين بالخارج عبر السفارات ونفى بالالتزامات من أجل الشعب ونتطلع للتواصل المستمر للوفاء باحتياجات الشعب".

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