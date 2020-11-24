حبس أبطال «فيديو بيع المخدرات» في الشارع بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما ببيع المواد المخدرة في الشارع، عقب تداول فيديو لهم على مواقع التواصل الاجتماعي يبيعون فيه.كانت رصدت أجهزة مديرية أمن القاهرة تداول فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة خلف عقار بمنطقة زهراء مدينة نصر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المتهمين وهم 3 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الفودو وزنت 110 جرامات، مبلغ مالى، هاتف محمول.كما تم ضبط عاطل بحوزته 2000 قرص مخدر لعقار التامول، مبلغ مالي، هاتف محمول، سلاح أبيض، بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.