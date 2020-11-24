تعيين 491 شابًا بينهم 5 من ذوي القدرات بالإسماعيلية

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 491 شابًا، منهم 5 شباب من ذوى القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2282 شابًا.وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت بإستخراج 435 شهادة قياس مستوى مهارة، و311 رخصة مزاولة مهنة، وتلقت 232 شكوى عمالية، تم تحويل 23 منها للقضاء، و209 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.