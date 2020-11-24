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لايف ستايل

«المياه الغازية والفويل».. 5 طرق لإزالة الأظافر الصناعية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:59 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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الأظافر الصناعية، أصبحت من أشهر الموضات انتشارًا بين السيدات، وهناك سيدات مهووسة بتغيير الأظافر الصناعية بشكل مستمر، ولكن هنا تواجه مشكلة في إزالتها بشكل صحيح.

وتقدم "الدستور" في السطور التالية الطريقة الصحيحة لإزالة الأظافر الصناعية:

1- المرطب:
قومي بوضع المرطب على المنطقة الجلدية واتركيه لفترة حتى تلين الجسم حتى يسهل إزالتها.

2- الأسيتون:
قومي بوضع إناء به اسيتون وتركي يدك به لمدة 10 دقائق حيث تقوم المادة التي توجد في الأسيتون بأضعاف الأظافر الصناعية ويكون سهل عليكي إزالتها.

3- زيت الأطفال:
ضعي زيت الأطفال على أظافرك لمدة 15 دقيقة، حيث يساعد زيت الأطفال في تليين الجسم مما يسهل إزالة الأظافر الصناعية.

4- البيبسي:
ضعي أصابعك في أناء به بيبسي لمدة 10 دقائق، ثم انزعي الأظافر سوف يطلع بسهولة معاكي.

5- ورق الفويل:
يمكنك إزالة الأظافر الصناعية بورق الفويل من خلال لف الأظافر بها مع وضع القليل من الأسيتون ومع وضع قطعة من القطن ولف الأظافر جيدًا لمدة 20 دقيقة.

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