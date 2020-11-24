«المياه الغازية والفويل».. 5 طرق لإزالة الأظافر الصناعية

1- المرطب:

2- الأسيتون:

3- زيت الأطفال:

4- البيبسي:

5- ورق الفويل:

الأظافر الصناعية، أصبحت من أشهر الموضات انتشارًا بين السيدات، وهناك سيدات مهووسة بتغيير الأظافر الصناعية بشكل مستمر، ولكن هنا تواجه مشكلة في إزالتها بشكل صحيح.وتقدم "الدستور" في السطور التالية الطريقة الصحيحة لإزالة الأظافر الصناعية:قومي بوضع المرطب على المنطقة الجلدية واتركيه لفترة حتى تلين الجسم حتى يسهل إزالتها.قومي بوضع إناء به اسيتون وتركي يدك به لمدة 10 دقائق حيث تقوم المادة التي توجد في الأسيتون بأضعاف الأظافر الصناعية ويكون سهل عليكي إزالتها.ضعي زيت الأطفال على أظافرك لمدة 15 دقيقة، حيث يساعد زيت الأطفال في تليين الجسم مما يسهل إزالة الأظافر الصناعية.ضعي أصابعك في أناء به بيبسي لمدة 10 دقائق، ثم انزعي الأظافر سوف يطلع بسهولة معاكي.يمكنك إزالة الأظافر الصناعية بورق الفويل من خلال لف الأظافر بها مع وضع القليل من الأسيتون ومع وضع قطعة من القطن ولف الأظافر جيدًا لمدة 20 دقيقة.