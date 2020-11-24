رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجان لتكثيف المرور على المستشفيات بالغربية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستمرار عمل لجان المتابعة اليومية على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك التأكد من استقبال الحالات على مدار 24 ساعة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

فقد تم تشكيل لجان بالتنسيق مع الرقابة الإدارية للمرور اليومى على المستشفيات تباعا للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ومراحل تطوير المستشفيات ومنها مستشفي صدر طنطا وصدر المحلة وتوافر الأدوية وإنتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفورى معها وحلها في أسرع وقت ممكن.

كما شدد الدكتور عبد الناصر حميدة على ضرورة التعامل بحزم وبقوة صارمة مع أى متقاعس أو مسئول بالمنظومة الصحية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مؤكدا علي تقديم كافة أوجه الدعم للاطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس.

موضوعات متعلقة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 23-11-2020

مجلس الأمن يبحث النزاع في تيجراي اليوم

ما هو سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

مجلس الأمن يبحث النزاع في تيجراي اليوم

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

«الصحة» تؤكد حرص السيسي على تقديم الدعم لجميع الأشقاء الأفارقة

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
وكان لكنيسة الإسكندرية السبق «2-2»
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
المزيد

الثقافة

افتتاح معرض «الأرض السوداء.. كِمت 2» للفنان أيمن قدري

مناقشة «عوالم الإنسان المجهولة» بمكتبة المستقبل

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين