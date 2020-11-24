ضبط 25 ألف قرص مكمل غذائي مهرب جمركيا بالجيزة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات المكملات الغذائية بدون ترخيص.تبين ضبط 25.950 قرص مكملات غذائية مهربة جمركيًا، ومجهولة المصدر، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.