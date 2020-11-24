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نصائح للمحجبات في مقابلة العمل

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:58 م
جريدة الدستور
هويدا سعيد
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مقابلة العمل، تعتبر من أهم المقابلات التي تحدد مستقبلك، والتي يكون فيه كل تصرف يحسب عليك، فيجب عليكي أن تكوني على دراية ببعض الأشياء التي يجب القيام بها أثناء مقابلة العمل، خاصة في ارتداء الملابس والتي تعتبر أمر هام حيث أنه يعكس شخصيتك بشكل كبير فكوني حريصة عند ارتداء الملابس في المقابلة الأولى للعمل على حسب قول خبيرة الموضة دينا اسماعيل.

تسريحة الشعر:
في المقابلة الأولى، يجب عليكي الابتعاد عن تسريحات الشعر المعتادة إذا كنتي غير محجبة، وابتعدي عن التسريحات التي يكون بها شغل كثير، ويمكن أن تترك شعرك منسدلا على ظهرك، أو عمل تسريحة كلاسيك تتمشي مع مقابلة العمل.

لفة الطرحة للمحجبة:
أذا كنتي محجبة فا يجب عليكي ان تلفي الحجب بطريقة بسيطة وعصرية والابتعاد عن وضع أكثر من طبقة أسفل الحجاب، ويجب أن تختاري ألوان هادئة تناسب مقابلة العمل، بالإضافة إلى أن يجب أن تكون لفتة حجاب عصرية.

الأكسسوارات في مقابلة العمل:
يجب أن تختاري أكسسورات بسيطة، والابتعاد عن الاكسسوارات ذا الحجم الكبير والألوان الملفتة.

الملابس:
يجب الابتعاد عن الملابس الكاجوال، فا يجب عليك ارتداء ملابس كلايس بليزار أو تنورة كلاسيك.

الحذاء:
يجب الابتعاد عن الأحذية الرياضية " الكوتشي" وارتداء حذاء كلاسيكي من الجلد حتي يتناسب مع مقابلة العمل الأولى.

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