«المشط والشفرة».. طرق أزالة الوبر من الملابس

1- استخدام الشريط اللاصق:

2- شفرة الحلاقة:

3- المشط ذو أسنان رفيعة:

4- استخدام إسفنجة مبللة:

مع قدوم فصل الشتاء والبرد الشديد، تلجاء كل سيدة ألي استبدال الملابس الصيفية بالملابس الشتوية، ولكن تواجه مشكلة في بعض الملابس الشتوية وهي وجود الوبر علي عدد من الملابس، حيث أن الملابس الصوف والتيريكو يكون بها وبر كثير، وتقدم الدستور في السطور التاليه، طرق أزالة الوبر من الملابس الشتوية:في حالة وجود وبر علي الملابس الشتوية، يمكنكي استخدام الشريط اللاصق حيث أنه من أسهل الطرق فقط ما عليكي الا تقومي بوضع الشريط اللاصق على الملابس التي تريدين إزالة الوبر منها.يمكنك استخدام شفرة الحلاقة في إزالة الوبر من الملابس الشتوية ولكن كني حذرية من الموس الذي يوجد في الشفرة حتى لا يمزق الملابس.يمكنك استخدام المشط في إزالة الوبر من الملابس من خلال وضعها على مكان مسطح ومرري عليها المشط حتى يجمع الوبرة وتتخلصي منها بسهولة.يمكنك استخدام الاسفنجة في إزالة الوبر من الملابس، فقط قومي بترطيب الاسفنجه فقط وتأكدي بعدم وجود ماء بها، وقومي بفرط الوبر بها للتخلص من الوبر.