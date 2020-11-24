ضبط 8 أطنان «آرز بالحشرات» في القاهرة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط أمين عهدة لأحد فروع الجملة، التابع لإحدى شركات تجارة الجملة لحوزته آرز فاسد.وتبين ضبط 8 أطنان سلع تموينية أرز تمويني مدعم غير صالح للاستهلاك الآدمي، واحتوائها على حشرات حية وميتة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.