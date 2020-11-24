البدء في تنفيذ طريق «الخير 1» لربط قرى الفرافرة بالوادي الجديد

قال رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد يوسف مرزوق، إنه تم البدء في تنفيذ طريق (الخير 1) لربط طريق التلاوي بسهل قروين بمركز الفرافرة، مروراََ بمنطقة سهل بركة وبقرى الفرافرة بطول 60 كم للمرحلة الأولى.وأكد رئيس مركز الفرافرة، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ الطريق يأتي بناء على توجيهات محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد؛ للتيسير على العاملين من أبناء القرى النائية للوصول للمشروعات الاستثمارية الزراعية بالمنطقة والتي تمتد على مساحة 105 آلاف فدان.يذكر أن منطقة الفرافرة في الوادي الجديد من المناطق الواعدة في الاستثمار الزراعي، فضلا عن احتضانها للمشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1،5 مليون فدان.