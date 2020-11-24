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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة العالمية»: سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدي لمقاومة الفيروسات لها

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:29 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
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قال الدكتور باسم زايد الاستشارى الطبى لمقاومة مضادات الميكروبات والوقاية من العدوى ومكافحتها بمنظمة الصحة العالمية، إن منظمة الصحة العالمية تسعى لإنشاء برنامج وطنى ودليل إرشادي في كل دولة حول استخدام المضادات الحيوية يشمل إجراءات صرفها والاستخدام الأمثل لها.

وأضاف أن البرنامج سيقوم رصد كميات استخدام المضادات الحيوية وإجراءات صرفها للمرضى، ورصد معدلات حدوث مقاومات للأدوية، لافتًا إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية يؤدى لمقاومة الفيروسات للمضادات الحيوية.

جاء ذلك خلال الجلسة الأخيرة في سلسلة البث المباشر، التى يعقدها الأن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية، وتناقش الجلسة تأثير مقاومة المضادات للأدوية على فعالية أدوية السل والإيدز والأمراض التناسلية والملاريا وكيف تهدد بانتشار هذه الأمراض وخاصة السل المقاوم للأدوية.

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