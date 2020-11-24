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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

معالجو نجل «أب المترو»: والده عفيف النفس

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:55 م
جريدة الدستور
حسام عسل
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انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية صورة لرجل يحمل نجله من ذوي الاحتياجات الخاصة بأحد محطات مترو الأنفاق للذهاب به لكلية العلاج الطبيعي لتلقى العلاج ولاقت تعاطفا كبيرا.

واعتاد عبدالتواب محمد العربي بطل الواقعة حمل نجله «محمد» والذهاب به من مسكنه بإحدى قرى مركز البدرشين إلي كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة لخضوعه لجلسات العلاج منذ اكثر من عشر سنوات.

«الدستور» زارت الكلية والتقت بالقائمين على علاج "محمد"

وقالت «رباب» إحدى الممرضات المسؤولين عن علاج محمد إن والده اعتاد حمله نجله منذ طفولته لتلقى علاجه وحتى بعد توفر كرسي متحرك له لم يتمكن من استخدامه لصعوبه ركوب المواصلات به، أيضا الصعود والنزول.

وأضافت أن الأب عفيف النفس لم يتاجر بحالة نجله حتى أنه لم يعرف بالصورة الا بعد نشرها على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وعندما عرض عليه البعض من أهل الخير مساعته كان يقول:"الحمد لله مش ناقصني حاجة".

وقالت إحد الطبيبات المعالجه لمحمد إن والده مثال للرجل والأب المضحى الذي لايرجو من الدنيا سوى سعادة ابنائه وانهم في الكلية يعرفوه وصارت بينهم حالة من الصداقة،فهو منذ زمن بعيد يأتي ولم يتأخر لوهله عن علاج نجله.

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