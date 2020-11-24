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محمد العسيري

حوادث

تأييد تغريم 13 متظاهرا بالبحيرة 130 ألف جنيه

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 11:39 ص
محكمة
محكمة
محمد عيسي
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قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار رفعت طلبة، اليوم الثلاثاء، رفض طعن 13 متهمًا من جماعة الإخوان الإرهابية، وتأييد الحكم الصادر بحقهم من محكمة الجنايات بتغريم كل متهم منهم 10 آلاف على خلفية اتهامهم بتنظيم تظاهرة دون تصريح وانضمام لجماعة إرهابية بالبحيرة.

كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت حق المتهمين بتغريم كل متهم 10 آلاف جنيه.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاشتراك وآخرون مجهولون في تظاهرة مؤلفة من أكثر من 10 أشخاص ترتب عليها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضها للخطر والتأثير على سير المرافق العامة وتعطيل حركة المرور، حال گونهم حاملين الأسلحة النارية والأدوات السابق بيانها أثناء مشاركتهم في التظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات، والانضمام لجماعات إرهابية.

وشهد رئيس مباحث مركز أبوحمص بتجمهر وتظاهر العشرات من عناصر التنظيم السري لجماعة الإخوان الإرهابية بدائرة المركز دون إخطار من الجهات المعنية وبالانتقال أبصر المتهمين حاملين ألعاب نارية ولافتات تتضمن ترويجي وإذاعة الأغراض جماعة الإخوان الإرهابية، مرددين عبارات تحريض ضد مؤسسات الدولة، ما ترتب عليه بث الرعب والخوف في نفوس المواطنين وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعطيل حركة المرور.

وحال قيامه بفض التظاهرة وبضبطهم قاوموه والقوة المرافقة له بالقوة والعنف، وألقوهم بالحجارة وأطلقوا صوبهم الألعاب النارية وأشهروا أسلحة نارية (فرد خرطوش)، أطلقوا منها أعيرة نارية، لمنعهم من أداء وظيفتهم، وقد بلغوا من ذلك مقصدهم بمنعه والقوة المرافقة من ضبطهم، وأنه تعرف على المتهمين الماثلين المشاركين في تلك التظاهرة.

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