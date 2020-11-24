308 إصابات جديدة بكورونا في فنزويلا

أعلنت وزارة الصحة الفنزويلية عن تسجيل 308 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها 22 حالة وافدة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة- في بيان وفقًا لصحيفة (إل يونيفرسال) الفنزويلية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد قد ارتفع إلى 100 ألف و143 حالة تعافى منها 94 ألفًا و985 حالة.وأضافت أن هناك 4285 حالة نشطة في البلاد بينما ارتفع عدد الضحايا إلى 873 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة أمس.