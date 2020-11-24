رئيس جامعة طنطا يكرم رواد التميز المدرجين بقائمة الأفضل عالميًا

تنظم جامعة طنطا برئاسة الدكتور عماد عتمان، احتفالية لتكريم 13 عالمًا من أساتذة الجامعة الذين تم إدراجهم في قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، وذلك بجلسة مجلس الجامعة المقرر انعقادها الأسبوع القادم.كانت قائمة جامعة ستانفورد أدرجت 7 علماء من كلية العلوم، و5 من كلية الهندسة، بالإضافة إلى عالم من كلية الصيدلة.وأكد الدكتور عماد عتمان حرص إدارة الجامعة على تكريم رواد البحث العلمى والنابغين والمتفوقين بالجامعة، فى إطار تقدير الدولة المصرية لقيمة العلم والعلماء باعتبارهم أمل مصر في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا، إلى جانب دورهم الرائد فى خدمة قضايا المجتمع.وأضاف أن الجامعة حريصة على تحقيق الاستفادة القصوى من مخرجات البحث العلمي بوصفه قاطرة تقدم المجتمعات، ومفتاح التنمية الشاملة والمستدامة، والسبيل الأوحد لخدمة قضايا المجتمع.