813 إصابة جديدة بكورونا في أرمينيا

سجلت أرمينيا 813 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 127 ألفًا و522 حالة.وذكرت وزارة الصحة الأرمينية- في بيان نقلته صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء- أنه تعافى أيضًا 3 آلاف و845 شخصًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى 98 ألفًا و944 حالة.وأشارت الوزارة إلى أن الحصيلة الإجمالية لوفيات الفيروس كانت قد بلغت 2002 شخص بعد تسجيل 26 وفاة جديدة خلال الـ(24) ساعة الماضية، بينما بلغ عدد الحالات الحاملة للفيروس وتوفيت لأسباب أخرى 507 حالات.