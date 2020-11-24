مقتل شرطي وإصابة آخر في تبادل إطلاق نار بماليزيا

أعلن وزير الداخلية الماليزي، داتوك سيري حمزة زين الدين، مقتل أحد أفراد قوة العمليات العامة وإصابة آخر بجروح خطيرة، في تبادل لإطلاق النار اليوم الثلاثاء مع مهربين في ولاية بيرليس الواقعة على الحدود الماليزية التايلاندية.ونقلت صحيفة "مالاي ميل" الإخبارية الماليزية عن وزير الداخلية القول إن أحد أفراد القوة لقي حتفه على الفور، بينما تعرض آخر لاصابة بالغة وتم نقله إلى مستشفى "توانكو فوزية" في كانجار.وقال وزير الداخلية الماليزي في بيان له، إن تحقيقا أوليا توصل إلى أن الفردين التابعين لقوة العمليات العامة، كانا يقومان بعمل استخباراتي في الموقع عندما هاجمتهم مجموعتان من المهربين الذين يعتقد أنهم يشملون مجموعة من السكان المحليين والأجانب.وأوضح أن "الحكومة تتعامل مع الحادث بجدية، ولن تساوم في مسألة ارتكاب أشخاص لجرائم عبر الحدود".