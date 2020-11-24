نمو الاقتصاد الألماني 8.5% في الربع الثالث

قال مكتب الإحصاءات في ألمانيا اليوم الثلاثاء إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بوتيرة قياسية بلغت 8.5 بالمائة في الربع الثالث من العام، إذ تعافى أكبر اقتصاد في أوروبا جزئيًا من تراجع غير مسبوق ناجم عن الموجة الأولى من جائحة «كوفيد-19» في فصل الربيع.وانطوت القراءة على تعديل بالرفع لتقدير أولي سابق لنمو عند 8.2 بالمائة على أساس فصلي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وجاء بعد هبوط 9.8 بالمائة في الربع الثاني.