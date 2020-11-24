روسيا تسجل وفيات يومية قياسية بكورونا

سجلت روسيا 491 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 37031 حالة.وسجلت السلطات كذلك 24326 حالة إصابة بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية منها 5838 حالة في العاصمة موسكو ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى مليونين و138828 حالة.