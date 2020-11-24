أوكرانيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 12 ألفًا و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 647 ألفًا و976 حالة.وأضاف ستيبانوف، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بـ(كوفيد-19) تشمل 533 طفلًا و570 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.وأوضح أنه تم تسجيل 188 حالة وفاة فيما تماثل 8298 شخصًا للشفاء وانتقل ألف و403 مصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.. مشيرًا إلى أن العاصمة كييف شهدت أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة أوديسا تليها زابوريزهيا.