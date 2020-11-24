3144 إصابة و189 وفاة بكورونا في بلغاريا
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:22 ص
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سجلت بلغاريا 3 آلاف و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 7 آلاف و244 فحصًا.
وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 189 حالة وفاة، مضيفة أنه تعافى من الفيروس 1702 حالة.
وشهدت العاصمة (صوفيا) أكثر حالات الإصابة المؤكدة حديثًا تليها (بلوفديف) ثم (فارنا).
وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 189 حالة وفاة، مضيفة أنه تعافى من الفيروس 1702 حالة.
وشهدت العاصمة (صوفيا) أكثر حالات الإصابة المؤكدة حديثًا تليها (بلوفديف) ثم (فارنا).