3144 إصابة و189 وفاة بكورونا في بلغاريا

سجلت بلغاريا 3 آلاف و144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 7 آلاف و244 فحصًا.وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة- وفقًا لوكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الثلاثاء- بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 189 حالة وفاة، مضيفة أنه تعافى من الفيروس 1702 حالة.وشهدت العاصمة (صوفيا) أكثر حالات الإصابة المؤكدة حديثًا تليها (بلوفديف) ثم (فارنا).