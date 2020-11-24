رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الخشت» يستقبل مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
جريدة الدستور
ريم محمود _ إسراء جمال
طباعة
استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، جين نويل باليو مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون بين جامعة القاهرة والوكالة الفرنكوفونية في المجالات التعليمية والثقافية، بحضور الدكتورة شاهندا عزت مديرة مركز اللغات والترجمة.

وناقش رئيس جامعة القاهرة مع مدير الوكالة الجامعية الفرنكوفونية بالشرق الأوسط، عددًا من الأفكار المتعلقة بسبل تعزيز التعاون بين الجامعة والوكالة، وعدم الاقتصار على التخصصات النظرية فقط، وتقديم منح لطلاب مرحلتي الماجستير والدكتوراه المصريين للدراسة بالخارج، بالإضافة إلى منح البرامج التدريبية التي تؤهل الباحثين لسوق العمل العالمية.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بفتح مجالات التعاون مع الوكالة الفرنكوفونية، مشيرًا إلى أن الثقافة الفرنكوفونية هي ثقافة معبرة عن المشترك الإنساني كالحرية وقيم الحضارة واحترام معتقدات الآخرين والدعوة للسلام والتسامح وقبول الآخر.

من جانبه، أعرب جين نويل باليو عن سعادته بالتواجد داخل جامعة القاهرة لما لها من مكانة أكاديمية وعلمية مرموقة عالميًا، وأكد حرص الوكالة على توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة لإقامة مشروعات ثقافية وتعليمية ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات، لافتًا إلى أن الدور الأساسي للوكالة يتمثل في الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم اهتمامًا كبيرًا برقمنة التعليم والحوكمة وتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنظيم ورش عمل فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة.

موضوعات متعلقة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق