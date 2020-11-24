«تعليم بلا حدود» يطالب وزير التعليم باستقطاع الحشو بالمناهج الدراسية

قالت فاطمة فتحي مسؤول جروب تعليم بلا حدود، إنه بعد مرور شهر وأكثر من انطلاق العام الدراسي الحالي 2020-2021، وتوفير البدائل لاستكمال العام الدراسي، إلا أن البديل المتاح للجميع والأنسب ماديًا لأقل طبقة هى "القنوات التعليمية".وأضافت أن قناة مدرستنا قد لاقت استحسان من الأغلبية، إلا أنه حتى الأن لم يتم التماش المخطط الزمني بها مع الخريطة الزمنية المقررة لكل مادة ومازالت متأخرة، قائلة: "هذا سبب توتر لنا كأولياء أمور"، متسائلة "متى ستتم المراجعة لأبنائنا؟".وأشارت إلى أنها لم تطالب بجعل الوحدة الأخيرة للاطلاع كما يطالب بعض أولياء الأمور، لافتة إلى أن مفهوم الاطلاع أنها لا تشرح ولا تذاكر بما أنها لا تأتي منها أجزاء في الامتحان، ولكن سيتم شرحها على القنوات التعليمية وخاصة أن المنهج تراكمي، إنما نطالب إذا كان بإمكان الوزارة أن تستقطع أجزاء الحشو".وتابعت: " نعاني مع أبنائنا طلبة اللغات حيث أعلنت قناة مدرستنا أنه من هذا الأسبوع سيتم بث مناهج الماث والساينس وفعليا تأخرنا أكثر من 40 يومًا"، متسائلة: "كيف سنستكمل باقي المنهج في هذه المدة؟، وهل سيتم تكديس الشرح خلال الحلقة؟".واختتمت:" كلها أسئلة نتمنى أن نجد إجابة عليها مطمئنة أولياء الأمور، خاصة أن عبء الدراسة أصبح ملقى على الأم في هذا العام الاستثنائي".