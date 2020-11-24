الولايات الألمانية تتفق على قواعد التباعد الاجتماعي في الكريسماس

اتفق رؤساء حكومات الولايات الألمانية على اتباع قواعد موحدة للتباعد الاجتماعي بالنسبة لاحتفالاتعيد الميلاد (الكريسماس) وليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.وجاء في مسودة القرار المتفق عليها، اليوم الثلاثاء، أنه سيكون من الممكن إتاحة لقاءات الأسرة مع أفراد العائلة أو أشخاص آخرين من خارج الأسرة بحد أقصى عشرة أفراد في كل لقاء، وذلك خلال الفترة بين 23 ديسمبر والأول من يناير القادمين، وهي فترة الاحتفالات بعيد الميلاد وليلة رأس السنة.ومن المقرر إجراء مشاورات بشأن مسودة القرار مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا الأربعاء.وبحسب مسودة القرار، يتم استثناء الأطفال دون 14 عاما من قاعدة الحد الأقصى للعدد في لقاءات الأسر والعائلات.