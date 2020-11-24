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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في ثاني أيام جولة إعادة النواب.. سقوط أمطار خفيفة على مطروح

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:41 ص
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الثلاثاء، ثاني أيام إعادة انتخابات النواب، سقوط أمطار خفيفة وتقلبات جوية، حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية حالة الطوارئ والاستعداد تحسبًا لحدوث أي تداعيات.

وشدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف جهود مدن المحافظة بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موجها بسرعة سحب مياه الأمطار خاصة داخل المدن الطريق الدولي.

وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح، أن غرفة عمليات المجلس تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة لتلقي الشكاوى من المواطنين 0464935266.

وقالت شركة مياه مطروح، إنه تم إنشاء شنايش مياه أمطار جديدة بمدينة مطروح لاستقبال تساقط مياه الأمطار القادمة، بعد حصر المناطق التي تتجمع بها مياه الأمطار.

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