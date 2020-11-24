وفاة رئيس بلدية نيويورك السابق ديفيد دينكنز عن 93 عامًا

توفي ديفيد دينكنز الذي كان رئيس بلدية نيويورك الأول والوحيد المنحدر من أصل أفريقي خلال عقد التسعينيات، عن عمر يناهز 93 عامًا.وذكرت قناة إن.بي.سي نيويورك وصحيفة نيويورك بوست نقلًا عن مصادر أن مساعد دينكنز الطبي لم يجد منه استجابة لدى الكشف عليه الليلة الماضية، وأكد مصدر الوفاة في حديث إلى رويترز.ودينكنز من مواليد 1927 في ترنتون بولاية نيو جيرزي، ودرس في جامعة هاوارد وكلية بروكلين للحقوق.انتقل دينكنز إلى هارلم، حي السود في مانهاتن العليا، حيث نشأ بين أروقة السياسة المحلية. وهناك كان أحد أربعة أضلاع في جماعة تضم أربع شخصيات نافذة من السود وعرفت باسم (عصبة الأربعة).وفي السباق للوصول إلى رئاسة بلدية المدينة في 1989، هزم دينكنز رئيس البلدية الديمقراطي إد كوتش وممثل الادعاء الجمهوري رودي جولياني الذي عاد ليهزم دينكنز بعدها بأربع سنوات.