رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة رئيس بلدية نيويورك السابق ديفيد دينكنز عن 93 عامًا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 10:08 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
توفي ديفيد دينكنز الذي كان رئيس بلدية نيويورك الأول والوحيد المنحدر من أصل أفريقي خلال عقد التسعينيات، عن عمر يناهز 93 عامًا.

وذكرت قناة إن.بي.سي نيويورك وصحيفة نيويورك بوست نقلًا عن مصادر أن مساعد دينكنز الطبي لم يجد منه استجابة لدى الكشف عليه الليلة الماضية، وأكد مصدر الوفاة في حديث إلى رويترز.

ودينكنز من مواليد 1927 في ترنتون بولاية نيو جيرزي، ودرس في جامعة هاوارد وكلية بروكلين للحقوق.

انتقل دينكنز إلى هارلم، حي السود في مانهاتن العليا، حيث نشأ بين أروقة السياسة المحلية. وهناك كان أحد أربعة أضلاع في جماعة تضم أربع شخصيات نافذة من السود وعرفت باسم (عصبة الأربعة).

وفي السباق للوصول إلى رئاسة بلدية المدينة في 1989، هزم دينكنز رئيس البلدية الديمقراطي إد كوتش وممثل الادعاء الجمهوري رودي جولياني الذي عاد ليهزم دينكنز بعدها بأربع سنوات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

إصابة محمود حمدي الونش بـ فيروس كورونا

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق