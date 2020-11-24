رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نمو قطاع الصرافة بالإمارات خلال شهرين بين 5 إلى 10%

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 09:38 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
حافظ قطاع الصرافة والحولات المالية في دولة الإمارات على نشاطه منذ بداية العام الجاري، وتراوحت
نسبة نموه خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري بين 5 إلى 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء عن محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، قوله إن نسبة النمو المسجلة في قطاع الصرافة والحوالات للأفراد خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري تعكس استمرار القطاع بالمحافظة على نسب نمو جيدة في أعماله وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.

وتوقع الأنصاري ارتفاع وتيرة نشاط قطاع الصرافة والحوالات في البلاد خلال عام 2021 وذلك بدعم من بعض الأنشطة التي سيجري تنظيمها في الإمارات وفي مقدمتها معرض إكسبو دبي، مؤكدا أن عودة الحركة إلى قطاع السياحة والسفر سيسهم في زيادة نشاط الصرافة والحوالات خلال الفترة القادمة.

وأكد الأنصاري أن تنظيم عمل وسطاء الحوالة غير المسجلين يأتي في إطار الجهود المستمرة للمصرف المركزي التي تستهدف زيادة الشفافية في التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بالموضوع.

وقال إن التحويلات التي تتم عن طريق وسطاء الحوالة غير المسجلين منخفضة مقارنة مع إجمالي ما يتم من خلال الوسطاء المرخصين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

مدبولى: للمحافظين سلطة تعطيل الدراسة حال توقع سقوط أمطار غزيرة

وزير التعليم العالى يعلن خبرًا مهمًا بشأن لقاح كورونا

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الدفعة الثالثة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

تقليص فترة عزل القادمين لإنجلترا قريبا

«الاتحاد الإفريقي» يطلق مبادرة للتشجيع على استخدام الكمامات في ظل كورونا

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق