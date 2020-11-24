نمو قطاع الصرافة بالإمارات خلال شهرين بين 5 إلى 10%

حافظ قطاع الصرافة والحولات المالية في دولة الإمارات على نشاطه منذ بداية العام الجاري، وتراوحتنسبة نموه خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري بين 5 إلى 10% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الثلاثاء عن محمد الأنصاري، رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، قوله إن نسبة النمو المسجلة في قطاع الصرافة والحوالات للأفراد خلال أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري تعكس استمرار القطاع بالمحافظة على نسب نمو جيدة في أعماله وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.وتوقع الأنصاري ارتفاع وتيرة نشاط قطاع الصرافة والحوالات في البلاد خلال عام 2021 وذلك بدعم من بعض الأنشطة التي سيجري تنظيمها في الإمارات وفي مقدمتها معرض إكسبو دبي، مؤكدا أن عودة الحركة إلى قطاع السياحة والسفر سيسهم في زيادة نشاط الصرافة والحوالات خلال الفترة القادمة.وأكد الأنصاري أن تنظيم عمل وسطاء الحوالة غير المسجلين يأتي في إطار الجهود المستمرة للمصرف المركزي التي تستهدف زيادة الشفافية في التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بالموضوع.وقال إن التحويلات التي تتم عن طريق وسطاء الحوالة غير المسجلين منخفضة مقارنة مع إجمالي ما يتم من خلال الوسطاء المرخصين.