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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-11-2020

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما من الممكن أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 20

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 25

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