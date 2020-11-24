تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-11-2020

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، شبورة مائية صباحا وطقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس.كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، فيما من الممكن أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحرى كفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من الصبغة ومطروح.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة اليوم في محافظات مصر:درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 22درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 15 والعظمى 23درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 15 والعظمى 20درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى رفح الصغرى 14 والعظمى 23درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 25درجات الحرارة فى نخل الصغرى 08 والعظمى 22درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 18 والعظمى 26درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 21درجات الحرارة فى الطور الصغرى 15 والعظمى 26درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 28درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 18 والعظمى 27درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 11 والعظمى 24درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 25درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 12 والعظمى 25درجات الحرارة فى قنا الصغرى 13 والعظمى 26درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 12 والعظمى 27درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 27درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 26درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبورماد الصغرى 17 والعظمى 27درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 26درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 17 والعظمى 25