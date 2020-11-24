بتهمة إهانة أردوغان.. ممثلة تركية تواجة حكمًا بالسجن

نشرت صحيفة تركية، أمر اتهام الممثلة نيلوفر أيدان بتهمة إهانة الرئيس أردوغان، حيث تم رفع دعوى قضائية ضد نيلوفر أيدان (80 عامًا)، إحدى الممثلات المخضرمات في السينما التركية، بتهمة إهانة الرئيس مع مطالبة بالسجن لمدة 4 سنوات و8 أشهر.ذكرت لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول، في أغسطس الماضي، أنه تم التحقيق مع نيلوفر أيدان البالغة من العمر 80 عامًا بناءً على إشعار بأنها نشرت "منشورات إجرامية" على حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018 على حد تعبيره.وورد في لائحة الاتهام أن منشورات نيلوفر أيدان الأربع من حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي في 2016-2017 و2018 جاءت بقصد إهانة الرئيس وأنه لا يمكن تقييم المنشورات من حيث حرية الفكر والنقد.طُلب من هيئة الحكم أن يحكم عليها بالسجن من سنة وشهرين إلى 4 سنوات و8 أشهر. وستمثل أمام قاضي محكمة البداية الجنائية بإسطنبول.وكانت أيدان قالت عن أردوغان:" يحاولون تشويه الحقائق بالأوهام وخداع الجمهور بالتقليد، يعلم الديكتاتور أنه سيخسر إنه ليس إنقلاب، إنها مسرحية، الجميع يعرف ان البناء الذي بنيتموه خرساني، أعتقد أن هناك أحد لا يعرف تكلفة ما ماقمتم به؟!.