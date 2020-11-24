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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيادة سعر المياه بنسبة 15٪ فى تركيا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:55 ص
سعر المياه
سعر المياه
هدير سند
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قرر مجلس بلدية مدينة إزمير التركية، أمس، زيادة ثمن المتر المكعب من المياه بنسبة 15%، على أن يتم تنفيذ القرار بدءا من 1 يناير 2021.

وذكر موقع "تركيا الآن" أن ذلك جاء في الاجتماع العادي السابع للجمعية في نوفمبر، الذي تم انعقاده في مركز عصمت إينونو للفنون في فوار كولتوربارك، وقد تمت الموافقة على اقتراح الزيادة المقدم من خلال أصوات حزب الشعب الجمهوري وكذلك أعضاء المجلس من الحزب الصالح.

وقد نص القرار على ارتفاع سعر المتر المكعب من المياه بين 0-13 متر مكعب في المساكن للمشتركين إلى 6.41 ليرة. بينما المتر المكعب للمياه بين 14-20 مترا ارتفع إلى 6.92 ليرة.


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