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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

22 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:03 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء إن الصين سجلت 22 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 23 نوفمبر مقارنة مع 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 20 من الحالات الجديدة كانت إصابات قادمة من الخارج.

وجرى رصد حالة عدوى محلية في شنجهاي وأخرى في تيانجين.

تم تتبع حالة شنجهاي مع حالة ثانية أبلغ عنها في وقت سابق في المدينة إلى حاوية من أمريكا الشمالية، قام الرجلان بتنظيفها عند وصولها إلى المطار، وفقا لصحيفة شنجهاي ديلي.

كما أبلغت اللجنة عن ثماني حالات جديدة بدون أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، مقارنة بعشر حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 86464 حالة، في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.

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