رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتّحدة تمدّد مهمّة المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين لنصف ولاية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
فيليبو غراندي
فيليبو غراندي
وكالات
طباعة
مدّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة،الإثنين، مهمّة المفوّض الأعلى لشؤون اللاجئين الإيطالي فيليبو غراندي لفترة سنتين ونصف، أي لنصف ولاية بدلًا من ولاية كاملة مدّتها خمس سنوات، وذلك بناء على طلبه.

وحسبما أفادت وكاللة أنباء "فرانس برس" جراندي الذي تولّى منصبه في جنيف في يناير 2016 كان من المفترض أن يغادر منصبه في 31 ديسمبر المقبل، لكنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيوجوتيريش أراد التجديد له لولاية ثانية مدّتها خمس سنوات، الأمر الذي اعتذر عنه الدبلوماسي الإيطالي لأسباب شخصية واقترح أن يتمّ التجديد له لمدّة نصف ولاية تنتهي في 30 يونيو 2023، بحسب ما أعلنت المنظّمة الدولية.

ولم تتّضح طبيعة الدواعي الشخصية التي دفعت بغراندي لطلب التنحّي بعد عامين ونصف.

وكانت المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين قالت في تقرير صدر في يونيو إنّ ما يقرب من 80 مليون شخص، أي أكثر من 1% من البشر، أجبروا على العيش بعيدًا عن ديارهم بعدما غادروها هربًا من العنف والاضطهاد، مشيرة إلى إنّ هذا الرقم القياسي تضاعف خلال عقد من الزمن.

وخلال ولايته الأولى، نجح جراندي خصوصًا في إقرار ميثاق عالمي للاجئين في ديسمبر 2018. وهذا الميثاق الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتّحدة وصوّتت ضدّه الولايات المتحدة والمجر، ليس ملزمًا لكنّه يرمي لتحسين إدارة أزمة اللاجئين على الصعيد الدولي.

وقبل تولّيه المفوّضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلفًا لأنطونيو جوتيريش، تقلّد جراندي مسؤوليات عديدة في المنظمة الدولية بينها خصوصًا منصب المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من 2010 ولغاية 2014، إضافة إلى العمل في عداد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وعمل الدبلوماسي الإيطالي كذلك في عداد المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كلّ من السودان وسوريا وتركيا والعراق، وقاد بعثات إنسانية في كلّ من اليمن وجمهورية الكونغو الديموقراطية.

موضوعات متعلقة

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 23-11-2020 فى مصر

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 24-11-2020

الصين تطلق سفينة لجمع عينات من حجارة القمر

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 24-11-2020

ولفرهامبتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

التاريخ السرى.. خرافة ملوك الطوفان وأبو المصريين وطائر يصفر مرتين

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق