مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر حادث تصادم بالسويس (صور)

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 10 آخرين، إثر تصادم سيارة ملاكي بسيارة نقل، وانقلاب سيارة أخرى حاولت تفادي الاصطدام بهما.وتلقت مديرية أمن السويس، إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقل إلى المكان اللواء رجب عبد العال، مدير الأمن، وقيادات أمنية بينهم مدير إدارة مرور السويس العميد عمرو أنور، الذي اشرف على رفع الآثار باستخدام 3 أوناش.وانتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين من موقع الحادث أمام جامعة السويس بمنطقة السلام لمستشفى السويس العام، بالإضافة إلى نقل جثامين المتوفين لمشرحة السويس.وكشفت المعاينة الأولية أن سيارتين ملاكى مسرعتان بنزلة كوبرى السلام فى اتجاه القاهرة، اصطدمت إحداهما بسيارة نقل من الخلف، بينما انقلبت السيارة الأخرى أثناء محاولتها تفادي الاصطدام.وتداولت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للشباب الأربعة المتوفين، مرفقة بأدعية لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر، وهم الحسن ماجد حسن 19 سنة، وعمر خالد مصيلحي 22 سنة، وأحمد محمد يحيى 21 سنة، ومحمد خميس لبيب 23 سنة.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ورفعت إدارة مرور السويس آثار الحادث من حرم الطريق.