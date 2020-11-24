«الصحة الإيطالية»: لا سبب لإلزامية لقاح كورونا

أعلن المستشار العلمي لوزارة الصحة الايطالية فالتر ريتشاردي، أنه لا يرى في الوقت الراهن سببا لإلزامية اللقاح المضاد لفيروس كورونا في البلاد.وحسبما أفادت وكالة "آكي" الإيطالية قال ريتشاردي في تصريح للتلفزيون الإيطالي: "أعتقد أنه إذا تم تعريف الناس بمواصفات هذا اللقاح وأمانه وهذه هي الطريقة الوحيدة للعودة إلى الحياة الطبيعية، فإنهم سيقتنعون".وأضاف: "حاليا نصحت الوزير بتوفير اللقاح للمتطوعين البالغين"، ولكن "بإدراكنا أن التغطية بنسبة 90-95% ضرورية للحصول على مناعة القطيع دون الحاجة إلى عرقلة الأنشطة الإنتاجية وحركة التنقل داخل البلاد، يمكننا لأسباب قاهرة، تقييم الإلزامية".وكان مفوض الحكومة الإيطالية لأزمة طوارئ فيروس كورونا، دومينيكو أركوري قد أعلن مؤخرا عن مرحلة أولى لحملة تطعيم بنهاية يناير المقبل تشمل 1.7 مليون مواطن.ولم يكشف المسؤول خلال مؤتمر صحفي عن نوع اللقاح المرشح، إلا أن المفوضية الأوروبية وقعت مؤخرا عقدا لشراء 300 مليون جرعة من لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك"، يضاف إلى ثلاثة عقود سابقة وقعتها مع شركات صناعة أدوية مختلفة.