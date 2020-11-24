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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة فتح: توصلنا لتفاهمات مع بايدن وننتظر رحيل ترامب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 03:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن نائب رئيس حركة "فتح" الفلسطينية محمود العالول عن التوصل لتفاهمات مع إدارة الحملة الانتخابية للمرشح الديمقراطي الفائز برئاسة الولايات المتحدة جو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال العالول في تصريح له: "التفاهمات المذكورة تتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها على المستوى السياسي ومستقبل العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف: "لن يتم التسرع بالحكم والحديث عن تلك التفاهمات في ظل المخاطر المتبقية من إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب وترقب قراراتها حتى مغادرتها البيت الأبيض".

واعتبر العالول أنه يجب على الفلسطينيين "التروي حتى الانتهاء من الوباء الراهن المتمثل بإدارة ترامب مع الإبقاء على الحراك السياسي والشعبي لمواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

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