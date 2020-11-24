ألمانيا تأمل فى نهج مشترك مع واشنطن تجاه إيران

أكد دبلوماسى ألمانى أن أمام بلاده فرصة للعودة إلى نهج مشترك مع الولايات المتحدة وسائر أوروبا، تجاه الاتفاق النووي مع إيران بعد تولي جو بايدن الرئاسة الأمريكية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال الدبلوماسي الألماني الذي طلب عدم كشف اسمه: "مع تولي الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة في العام المقبل، ستتاح لنا الفرصة لاستخدام الاتفاق النووي مع إيران للغرض الذي وجد من أجله، وهو تقييد برنامج طهران النووي".وأضاف بعد اجتماع عقده وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في برلين: "هذا مطلوب بشكل عاجل، في ضوء انتهاك إيران التزاماتها النووية بشكل متزايد".وقال إن الدول الأوروبية الثلاث تستعد لفترة من الدبلوماسية المكثفة لعلمها أنها ستواجه مفاوضات صعبة.