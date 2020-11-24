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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«عادى».. فيديو كليب جديد يجمع حمو بيكا وحمزة الصغير (صور)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 05:03 ص
جريدة الدستور
حسين الجندي
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انتهى مطرب المهرجانات حمو بيكا من تصوير الديو الغنائي "عادي" الذي يجمعه بالمطرب حمزة الصغير على طريقه الفيديو كليب ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

"عادي" من كلمات مصطفى حدوتة ويقوم بتوزيعها موزع المهرجانات الشهير إسلام ساسو، وتولى تصويرها المخرج الشهير نبيل مكاوي الذي قام بالتصوير لأكثر من يومين متواصليين في عدد من اللوكيشنات الداخلية والخارجية.

وكان قد قام حمو بيكا بتوجيه الاعتذار إلى نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر مؤخرا وذلك بعد أن حدثت بينهما مشاهدة بسبب مطالبة الأول بقيده في نقابة المهن الموسيقية وهو ما رفضه النقيب وأعضاء النقابة تمامًا.

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