جوتيريش قلق إزاء الهجوم على منشآت «أرامكو السعودية»

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الهجوم على منشآت نفطية لشركة "أرامكو" في السعودية.وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" جاء في بيان للأمم المتحدة بهذا الصدد، أن "الأمين العام يعبر عن قلقه إزاء الأنباء عن الهجوم الصاروخي على المنشآت النفطية لشركة "أرامكو" في السعودية، الذي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه".وشدد جوتيريش على أن الهجمات على المواقع المدنية ومنشآت البنية التحتية تعتبر انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي.ودعا كافة الأطراف لإبداء أقصى قدر من ضبط النفس والتمسك بالمشاركة في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.