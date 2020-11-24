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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل تشيد باستئناف التنسيق الفلسطينى الإسرائيلى

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:36 ص
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
وكالات
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أشادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالخطوة الفلسطينية المتمثلة باستئناف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت ميركل استعداد بلادها لدفع جهود صنع التسوية عبر مجموعة ميونخ التي تضم ألمانيا وفرنسا ومصر والأردن.

كما عبرت عن استعداد بلادها لعقد اجتماع لهذه المجموعة مع فلسطين وإسرائيل على مستوى وزراء الخارجية، الأمر الذي يساعد بدفع جهود التسوية إلى الأمام خلال الفترة الحالية.

وشددت ميركل على أن ألمانيا ستواصل تقديم المساعدات الطبية للحكومة الفلسطينية لمواجهة وباء كورونا.

من جانبه، أكد عباس أهمية الجهود الألمانية في إطار صيغة مجموعة ميونخ واستعداد فلسطين للذهاب للمفاوضات وفق الشرعية الدولية.

وقال: "نحن مصممون على وحدة أرضنا وشعبنا والذهاب للانتخابات وتحقيق المصالحة وسنواصل العمل من أجل هذا الهدف".

وشكر ألمانيا على المساعدات الاقتصادية والطبية التي تقدمها لفلسطين.

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