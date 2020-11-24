تركيا: 153 وفاة و6713 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 153 وفاة و6713 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 12511، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 453535.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي