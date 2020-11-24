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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصحة العالمية تدعو لجموع صغيرة فى عيد الميلاد

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:27 ص
ماريا فان كيركوف
ماريا فان كيركوف
وكالات
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أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن الاحتفال بعيد الميلاد في جمع صغير دون لم شمل عائلي كبير، هو بلا شك "الخيار الأفضل" في ظل فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت مسؤولة إدارة الوباء في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوف: "إنه أمر صعب للغاية، لأننا خاصة خلال موسم الأعياد نريد حقا أن نكون مع عائلتنا، ولكن في بعض الحالات، يكون عدم لم شمل الأسرة هو الخيار الأكثر أمانا".

وأضافت: "على الرغم من أنه لا يمكننا الاحتفال معا هذا العام، لكن يمكننا إيجاد طرق للاحتفال عندما ينتهي كل هذا".

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