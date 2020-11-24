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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

متصفح «جوجل كروم» يتوقف عن العمل فى ملايين أجهزة الحاسوب.. قريبًا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:21 ص
جوجل كروم
جوجل كروم
وكالات
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سيتوقف متصفح "جوجل كروم" عن العمل على الملايين من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام "ويندوز 7" عام 2022.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" تم تمديد الموعد النهائي لإنهاء إمكانية عمل متصفح "جوجل كروم" على نظام "ويندوز 7" لمدة ستة أشهر بسبب وباء كورونا العالمي، بعد أن خططت شركة "غوغل" لوقف عمل هذا المتصفح بهذا النظام في 15 يناير 2022.

وأجرت "جوجل" هذا التغيير بسبب اضطرار المزيد من الأشخاص إلى العمل من المنزل في الآونة الأخيرة.

ولم تعد شركة "مايكروسوفت" تدعم نظام "ويندوز 7"، مما يعني أن المستخدمين معرضيون لخطر الثغرات الأمنية.

وإذا كنت تستخدم "ويندوز 7"، فعليك التفكير في الترقية إلى برنامج "ويندوز 10".

ووفقا لـ"NetMarketShare"، يستخدم حوالي 20.93٪ من أجهزة الكمبيوتر التي تصل إلى الإنترنت نظام التشغيل "ويندوز 7"، ما يعني أن ملايين أجهزة الكمبيوتر ستتوقف في النهاية عن الوصول إلى "جوجل كروم"، متصفح الويب الأكثر شيوعا.

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