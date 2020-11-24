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الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حملة ترامب: معركتنا مستمرة رغم إعلان ميشيجان فوز بايدن

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:32 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الفريق القانوني لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيواصل معركته رغم إعلان ميشيجان رسميًا فوز المرشح جو بايدن بالولاية على حساب ترامب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت جينا إليس المستشارة القانونية لحملة ترامب: "شهادة مسؤولي الولاية هي مجرد خطوة إجرائية. سنواصل مكافحة تزوير الانتخابات في جميع أنحاء البلاد، فيما نكافح من أجل فرز جميع الأصوات القانونية".

وأضافت: "يجب أن يطمئن الأمريكيون إلى أن النتائج النهائية عادلة وشرعية".

ولم يتنازل ترامب عن الانتخابات لبايدن، ويصر على حدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات.

وصوت مجلس فرز الأصوات بولاية ميشيجان الأمريكية في وقت سابق لصالح التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة التي أجريت في الـ3 من نوفمبر، وأظهرت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالتصويت في الولاية وأقر المجلس النتيجة في اجتماع تم بثه عبر الإنترنت.

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