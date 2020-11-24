رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 الموافق 09 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 2587 إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:34 ص
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 3979 إصابة أمس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 327 ألفا و528 حالة.

كما توفي 80 مصابا ارتفاعا من 60 أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5396 منذ مارس الماضي.

وأعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم في مجلس النواب أنه سيتم البدء في حملة التلقيح ضد كورونا في "الأيام القليلة المقبلة".

وقال إنه "تم وضع استراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر"، مضيفا أن الوضع الحالي يثير المخاوف.

موضوعات متعلقة

وزير النقل: مصر قفزت 90 مركزا في «جودة الطرق» خلال عهد السيسي

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

في شهادة ثقة.. مؤسسات عالمية تثبت تصنيف مصر بعد تعاملها الإيجابي مع أزمة كورونا (إنفوجراف)

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

الصور

image description

مواطنون بالوادي الجديد: «خرجنا للانتخابات علشان بنحب مصر»

image description

محافظ أسيوط يتفقد موقع اشتعال سيارة محملة بالمواد البترولية

image description

محافظ أسيوط يتفقد مقار لجان انتخابات مجلس النواب

image description

انسحاب 2 من المرشحين المستقلين على مقاعد النواب بأسيوط

image description

إصابة شخصين في حريق سيارة مواد بترولية بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

خاص| أول تعليق من الأهلي على أنباء إصابة الشناوي بكورونا

رعد وبرق ومنخفض جوى.. خريطة سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

الصحة: 12 وفاة و354 إصابة جديدة بكورونا

مع انتشار الموجة الثانية.. أعراض جديدة لفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

بالإنفوجراف.. الشمس تغيب عن ولاية أمريكية فيما يسمى بـ«إظلام قطبى»

image description

حرب أسعار لقاحات كورونا (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

حقيقة انقطاع الكهرباء على الأرض 3 أيام متواصلة

نجم الساعة

«نور عنينا».. 18 مليون مستفيد من مبادرة علاج الأمراض المزمنة

منوعات

ولفرهامبتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

أتلتيك بلباو يحقق انتصارًا كبيرًا على ريال بيتيس 4-0 فى الدورى الإسبانى

تحطم توربين رياح يبلغ ارتفاعه 230 مترًا فى القطب الشمالى بالسويد

وهم «البلاك فرايداي».. 3 حكايات لـ«نصب الجمعة السوداء»

أيام زمان

كيف حفزت أغنية «لولاكي» لاعبي منتخب مصر في كأس العالم؟

لماذا طلب رشدي أباظة شراء «سيارة هليكوبتر»؟

حكاية حلاق الملك فاروق الذي طلب التنازل عن الجنسية المصرية

«صوفيا لورين».. أحبها كاري جرانت بعد أول مقابلة.. وضربت فرانك سيناترا بالكرسي

مقالات الرأي
ماجد حبته
الخائن بطلًا.. حالة بولارد
عمرو خالد
اسم الله «الولى».. يا ولى تولَّ أمرنا
القس. رفعت فكرى
ما هى نظرتك لذاتك؟
لواء. محسن الفحام
دروس جديدة فى الانتماء
المزيد

الثقافة

«وأحياها الفراق».. رواية جديدة ليسرا عمر عن دار دريم بن

قريبًا.. «على حافة العالم» للشاعر محمود عاطف عن سلسلة الإبداع

الأربعاء.. رضوى زكي تتجوّل حول الفن الإسلامي بباب الخلق

الأحد.. انطلاق معرض الكويت الـ45 للكتاب عن بُعد