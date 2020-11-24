المغرب: 2587 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت 2587 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقارنة مع 3979 إصابة أمس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 327 ألفا و528 حالة.كما توفي 80 مصابا ارتفاعا من 60 أمس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 5396 منذ مارس الماضي.وأعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب اليوم في مجلس النواب أنه سيتم البدء في حملة التلقيح ضد كورونا في "الأيام القليلة المقبلة".وقال إنه "تم وضع استراتيجية وطنية تشمل جميع الجهات وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة في فترة لا تتعدى ثلاثة أشهر"، مضيفا أن الوضع الحالي يثير المخاوف.