ولفرهامبتون يتعادل مع ساوثهامبتون 1-1 فى الدورى الإنجليزى

تعادل فريق ولفرهامبتون مع ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 1-1، في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.تقدم ساوثهامبتون بهدف في الدقيقة 58 عبر لاعبه ثيو والكوت، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 75 عن طريق اللاعب بيدرو نيتو.وبهذا الفوز، رفع ولفرهامبتون رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع لجدول الدوري الإنجليزي، كما ارتفع رصيد ساوثهامبتون إلى 17 نقطة في المركز الخامس.