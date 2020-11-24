أتلتيك بلباو يحقق انتصارًا كبيرًا على ريال بيتيس 4-0 فى الدورى الإسبانى

حقق فريق أتلتيك بلباو انتصارًا كبيرًا على ضيفه ريال بيتيس برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.سجل رباعية أتلتيك بلباو، فيكتور رويز لاعب بيتيس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، وأندير كابا في الدقيقة 33، وإيكار مونياين في الدقيقة 59، وأليكس بيرينجور في الدقيقة 78.وبذلك الفوز رفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة ليحتل المركز الثامن في جدول الليجا الإسبانية، بفارق الأهداف فقط عن ريال بيتيس صاحب المركز الثاني عشر.