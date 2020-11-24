يقدم موقع "الدستور"، فى ضوء خدماته المتنوعة، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى، اليوم الثلاثاء 24-11-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.وعلى المستوى المحلي، تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم الثلاثاء، لجميع الأعيرة، قياسًا على سعر الإغلاق أمس، ليسجل الذهب عيار 21، وهو الأكثر مبيعًا في مصر، 798 جنيهًا للجرام، مع توقعات تغير الأسعار خلال الساعات القادمة.ووفقًا للسوق المحلي، نرصد لكم في هذا التقرير سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.أسعار الذهب مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 24-11-2020سجل سعر الجنيه الذهب فى مصر، اليوم الثلاثاء، 6676 جنيهًا، والذي يزِن 8 جرامات من عيار 21، كما جاء سعر أوقية الذهب 1938 دولارًا.ورصدت "الدستور" أسعار الذهب اليوم، وهى كالتالى:سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 684 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 798 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 912 جنيهًا.وتشهد أسعار الذهب، منذ بداية نوفمبر، الجاري حالة من التذبذب الواضح عالميًا بين الارتفاع والهبوط، متأثرة بالعوامل والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميًا خاصة الولايات المتحدة.ويتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.جدير بالذكر أن مجلس الذهب العالمي، أعلن مؤخرًا أن البنوك المركزية باعت في أغسطس 2020 ذهبًا أكثر مما اشترت، لتنهي عاما ونصف العام من الزيادة الشهرية في مشتريات الذهب، مما ساهم في توقف الصعود السريع لسعر المعدن الأصفر.